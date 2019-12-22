Уфа, , 18:31 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пожара на территории «Опытного завода «Нефтехим» в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 22 декабря произошло возгорание на нефтехимическом заводе в Уфе, где воспламенились бочки с горючей смесью, при их горении происходила утечка легковоспламеняющейся жидкости объёмом 250 л.

В тушении пожара был задействован пожарный поезд, возгорание ликвидировали 140 человек и 47 единиц техники, на месте работали три лаборатории по замеру ПДК вредных веществ. В результате мониторинга проб воздуха рядом с местом пожара превышения ПДК вредных примесей в атмосфере зафиксировано не было.

Локализация пожара была объявлена в 08:44 мск, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Ликвидация открытого пламени произошла в 10:50 мск. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация не проводилась.

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