Курган, , 18:16 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет один из фигурантов уголовного дела о мошенничестве на 220 млн рублей и отмывании денег, полученных преступным путём. Его сообщник скончался в результате несчастного случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

По версии следствия, двое жителей города Кургана разработали схему хищения финансов, предоставляемых аграриям в виде субсидий на компенсацию части затрат при страховании урожая.

В группу входил директор страховой компании, который заключал с сельхозпроизводителями мнимые сделки, без намерения выплачивать страховое возмещение при страховом случае. А также его сообщник, который руководил кредитным потребительским кооперативом и предоставлял фермерам займы для оплаты части страховой премии.

Так с 2013 по 2015 год подельники заключили 197 договоров страхования урожая с 90 сельхозпроизводителями. Из федерального и регионального бюджетов на счёт страховой компании было перечислено свыше 222 млн рублей в виде субсидий на компенсацию затрат по договорам страхования. Сообщники распорядились казёнными деньгами по своему усмотрению. К примеру, один из них построил дом за 4 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 159 («Мошенничество») и ч. 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.