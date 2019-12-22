Мальмё, Швеция, , 17:23 — REGNUM Статую бывшего футболиста шведского клуба «Мальмё» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича повредили фанаты в шведском городе Мальмё. Об этом 22 декабря сообщает телеканал SVT.

Статуе, установленной возле стадиона, вандалы отпилили нос, а также скульптура была облита серебристой краской. Об акте вандализма в полицию сообщили представители общественности. При этом сотрудники полиции пояснили, что не могут сказать, когда произошёл инцидент.

В конце ноября текущего года Ибрагимович, являющийся воспитанником «Мальмё» и выступавший за взрослую команду с 1999 по 2001 годы, неожиданно для фанатов приобрёл акции главного соперника клуба «Мальмё», «Хаммарбю». При этом Ибрагимович признавался в Швеции 11 раз футболистом года и являлся лучшим бомбардиром в составе сборной Швеции.

Статуя футболиста не единожды подвергалась нападению вандалов. После ряда таких случаев статуя была огорожена и возле неё поставили временно поставили охрану.

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