Симферополь, , 17:05 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями и штормовым ветром объявлено в Крыму. Об этом 22 декабря сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие два дня, 22 и 23 декабря. На территории Крыма ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Ветер будет дуть преимущественно южный и юго-западный. Также 23 декабря ожидаются сильные ливневые дожди.

Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать правила безопасности в условиях непогоды. В частности, не рекомендуется находиться рядом с крупными деревьями, рекламными щитами и громоздкими конструкциями и парковать рядом с ними личный автотранспорт.

Также спасатели порекомендовали не совершать в эти дни поездок, а выходя из дома, избегать подземных переходов и других заглублённых участков и держаться на возвышенностях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении на Алтае. Здесь ожидается сильный снегопад, метель, гололедица и снежные заносы.

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