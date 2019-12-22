Зеленоградский административный округ, Москва, , 17:05 — REGNUM Четверо детей и один взрослый пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Зеленограде. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по Москве.

Авария произошла около 14:30 мск на Фирсановском шоссе. Столкнулись грузовик Renault и легковой автомобиль Mercedes.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух автомобилях, загоревшихся после ДТП в Москве. В результате аварии пострадали три человека.

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