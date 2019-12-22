Чикаго, США, , 16:34 — REGNUM Как минимум 13 человек получили ранения при стрельбу в городе Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 22 декабря сообщает телеканал ABC7.

Стрельба произошла во время вечеринки в жилом доме в районе Энглунд. По предварительным данным, во время вечеринки между гостями возник конфликт, перешедший в стрельбу.

В результате стрельбы ранения получили 13 человек, все они госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

В настоящее время полицией в связи с инцидентом задержаны два человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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