Запорожье, Украина, , 16:02 — REGNUM В городе Запорожье местный житель был убит возле дома, в котором он проживал. Об этом 22 декабря сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Между убитым и неизвестным мужчиной завязался конфликт. Один из неизвестных мужчин, как сообщает СМИ, минимум трижды выстрелил в мужчину, в результате чего пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и умер на месте. Это произошло у многоквартирного дома, в котором проживал погибший. Как сообщает украинское СМИ, по имеющейся информации убитый был ранее судим.

По данному происшествию сотрудниками полиции открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу и ранил двоих человек.

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