Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM Сразу три ограбления одной автозаправочной станции и двух микрофинансовых организаций произошли с начала текущего дня в Ростове-на-Дону. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Первое ограбление произошло на автозаправочной станции, расположенной на улице Лесопарковой около шести часов утра. Злоумышленник, угрожая огнестрельным оружием, похитил из кассы 5900 рублей.

Второй инцидент произошёл в Железнодорожном районе города на улице Стачки в организации по выдаче микрокредитов. Там вооружённый огнестрельным оружием злоумышленник похитил 5000 рублей. При этом своё лицо грабитель скрывал под строительными очками и медицинской маской.

И третий случай ограбления произошёл около 13:30 в Октябрьском районе города на улице Немировича-Данченко. Злоумышленник в камуфляже и чёрной маске, напавший на микрофинансовый ларёк, под угрозой огнестрельного оружия отобрал у менеджера 100 тыс. рублей.

Правоохранителями предпринят ряд мероприятий для установления личности нападавших. В городе объявлен план «Квадрат» для розыска злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске двух мужчин, ограбивших финансовую организацию в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге разыскиваются мужчины, ограбившие офис финансовой организации