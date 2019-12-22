Тегеран, , 15:59 — REGNUM На юго-востоке Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5 баллов, об этом 22 декабря сообщает агентство ISNA.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Нет информации о жертвах, а также об уроне, причиненном объектам инфраструктуры.

По данным геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло в районе города Дизфуль, эпицентр толчков находился на глубине 10 км.

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