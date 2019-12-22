Москва, , 15:22 — REGNUM Уголовное дело в отношении актрисы театра и кино Натальи Бочкарёвой передано в Преображенский суд города Москвы. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Симоновском суде города.

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности. Дело будет рассматриваться Преображенским судом Москвы.

В настоящее время Бочкарёва находится под подпиской о невыезде. При этом сама актриса отрицает причастность к обнаружению у неё наркотика, называя произошедшее чьей-то глупой шуткой.

Напомним, наркотическое вещество было обнаружено у Бочкарёвой в ходе досмотра при проведении полицейского мероприятия «нетрезвый водитель» в Москве в конце сентября. Актриса была задержана сотрудниками ГИБДД для проверки документов, при этом сотрудники почувствовали запах алкоголя от женщины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медицинское освидетельствование Бочкарёва проходить отказалась, за это ей, по решению суда был назначен штраф, также актриса была лишена права управления автомобилем сроком на 1 год и 8 месяцев.

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