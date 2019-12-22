Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM За неделю в результате 166 дорожно-транспортных происшествий в Казахстане 34 человека погибли и 210 — получили травмы, заявили 22 декабря в пресс-службе МВД Казахстана.

Главной причиной аварий является низкая транспортная дисциплина: превышение скорости, невнимательность, игнорирование знаков, рассказали в пресс-службе.

Также, в связи с плохими погодными условиями, были введены ограничения на дорогах трёх областей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80 участников дорожного движения были эвакуированы с трассы «Алма-Ата — Ташкент». Людей отправили в ближайший населённый пункт, чтобы они могли там переждать непогоду.

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