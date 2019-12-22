Львов, Украина, , 15:13 — REGNUM Следователями государственного бюро расследования в городе Львов сообщено о подозрении в злоупотреблении полномочиями двум главным инспекторам таможенного поста «Западный» и инспектору отдела администрирования таможенных платежей львовской таможни государственной фискальной службы Украины (ДФС). Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины.

В ходе расследования было установлено, что в сговоре с предпринимателями данные должностные лица организовали схему по растаможиванию грузовых автомобилей марки MAN при ввозе на Украину через таможенный пост «Западный» со снижением его таможенной стоимости.

В результате действий таможенников, согласно сообщению правоохранительного ведомства, государственный бюджет Украины недополучил более двух миллионов гривен. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штрафы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший чиновник министерства обороны Украины подозревается в хищении более четырех миллионов гривен государственного предприятия «Антонов».

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