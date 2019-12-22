Казань, , 15:06 — REGNUM СМИ распространили информацию о проведении Федеральной службой войск национальной гвардии (Росгвардией) «учений» в татарской школе по разгону митингов с участием девятиклассников, однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом 22 декабря заявила пресс-служба Росгвардии.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан якобы проводятся учения по разгону митингов с участием девятиклассников. В частности, было распространено видео, на котором школьники нападают на сотрудников ведомства, которые, в свою очередь, оказывают детям сопротивление.