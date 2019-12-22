Лондон, , 15:17 — REGNUM Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения с последующим возгоранием автобуса и легкового автомобиля в Лондоне. Об этом 22 декабря сообщает таблоид Sun.

Авария произошла около 04:30 по местному времени в юго-западной части Лондона. Рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo. После столкновения произошло возгорание транспортных средств.

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, женщина-водитель Volkswagen Polo была госпитализирована в критическом состоянии, ещё один пассажир Volkswagen и один пассажир автобуса получили лёгкие травмы, им была оказана медпомощь на месте происшествия.

Пассажиры рейсового автобуса были доставлены в пункт назначения другим автобусом, присланным на замену перевозчиком. В ликвидации пожара и последствий аварии были заняты сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ДТП и последующего пожара устанавливаются.

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