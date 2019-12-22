Краснодар, , 14:35 — REGNUM Сразу три муниципальных образования остались без водоснабжения из-за аварии в Краснодарском крае. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прорыв магистрального водопровода произошёл в районе хутора Новотроицкий в Крымском районе в ночь на 22 декабря. В результате аварии водоснабжения были лишены Новороссийск, Геленджик и Крымский район. Общее количество людей, попавших в зону отключения составляет около 160 тыс. человек.

Без водоснабжения остались около 6,5 тысяч жилых домов и 48 социально значимых объектов. В работах по устранению аварии заняты 62 человека и 28 единиц техники, они проводятся ремонтно-эксплуатационноым управлением «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

Администрация города Новороссийска сообщила, что, предварительно, аварийно-восстановительные работы будут вестись в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на водопроводе в Самаре, из-за которой остались без водоснабжения около 40 тыс. человек.

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