Омск, , 14:37 — REGNUM Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося здания в городе Старый Кировск под Омском. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Омской области.

По предварительной информации, погибший при обрушении здания является сотрудником предприятия, осуществлявшего разбор здания на территории комбикормового завода.

Работы по разбору завалов продолжаются, в них принимают участие 81 человек и 16 единиц техники. По факту произошедшего начата проверка. На месте обрушения работают сотрудники правоохранительных органов.

Четырёхэтажное неэксплуатируемое здание частично обрушилось в момент проведения в нём демонтажных работ. Инцидент произошёл на территории завода «Омское продовольствие», специализирующегося на переработке зерновых и масличных культур.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении здания на территории комбикормового завода в Омской области.

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