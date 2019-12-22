Волгоград, , 14:35 — REGNUM Автобус, ехавший из Краснодара в Казахстан, столкнулся с грузовиком, сообщил 22 декабря телеканал «Хабар 24».

Всего в автобусе находились 56 пассажиров, из которых четверо — граждане Казахстана, двое — граждане Таджикистана и остальные — граждане Узбекистана.

Водитель и двое пассажиров — все граждане Казахстана — получили травмы и были госпитализированы в 25-ю больницу Волгограда.

В МИД Казахстана заявили, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Дипломаты поддерживают с ними связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе «Алма-Ата — Ташкент» 80 человек были эвакуированы в связи с ухудшением погоды и обильными снегопадами.

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