Черкесск, , 13:31 — REGNUM Возгорание площадью 700 кв. метров произошло в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в магазине, расположенном в селе Учкекен на улице Ленина поступила в региональное ведомство в 09:25 мск. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания магазина «Универмаг».

Площадь возгорания составила 200 кв. метров, из здания были эвакуированы 12 человек персонала. Угроза распространения пламени на соседние строения отсутствует.

В ликвидации пожара принимают участие 45 человек и 13 единиц техники. Пожар был локализован на площади 700 кв. метров в 11:10 мск. Пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 200 человек из-за возгорания, возникшего в результате короткого замыкания в здании рынка в Москве.

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