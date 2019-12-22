Ереван, , 13:29 — REGNUM В Ереванском международном аэропорту «Звартноц» в багаже одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет, сообщил 22 декабря ресурс Shamshyan.com.

Пассажиром оказался 65-летний Самвел Узунян, летевший из Еревана в Москву.

Журналисты отметили, что Узунян был судьёй по делу об атаке террористов на армянский парламент в 1999 году.

Как сообщало, ранее организатор нападения на парламент Армении Наири Унанян подал заявку на досрочное освобождение. Он получил право просить об освобождении, поскольку находится в тюрьме уже 20 лет.

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