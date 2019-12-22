Уфа, , 13:20 — REGNUM Открытое горение ликвидировали пожарные в здании на территории «Опытного завода «Нефтехим» в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Локализация пожара была объявлена в 08:44 мск, площадь возгорания составила 2000 кв. м. Ликвидация открытого пламени произошла в 10:50 мск. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация не проводилась.

Возгорание на заводе произошло утром, загорелись бочки с горючей сместью, при горении происходила утечка легковоспламеняющейся жидкости из бочек объёмом 250 л. В тушении был задействован пожарный поезд.

В тушении пожара было задействовано 140 человек и 47 единиц техники, а также три лаборатории по замеру ПДК вредных веществ. В результате мониторинга проб воздуха рядом с местом пожара превышения ПДК вредных примесей в атмосфере зафиксировано не было. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на нефтехимзаводе в Уфе.

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