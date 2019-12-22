Звенигород, Московская область, , 13:08 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в частном двухэтажном доме в Звенигороде Московской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 10:17 мск. Пожар произошёл на улице Лесной в городском округе Одинцово, загорелся двухэтажный частный жилой дом.

Площадь возгорания составила 30 кв. метров, в ликвидации пожара приняли участие 8 единиц техники и 24 человека. Открытое горение было ликвидировано в 11:08 мск.

При разборе завалов были обнаружены два тела погибших. Личности погибших устанавливаются. Специалисты выясняют обстоятельства и причины пожара, приведшего к ибели двух человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате пожара в частном доме в подмосковном Красногорске.

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