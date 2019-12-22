Алма-Ата, Казахстан, , 12:30 — REGNUM С трассы «Алма-Ата — Ташкент» эвакуировали 80 человек, оказавшихся в снежном плену, сообщило 22 декабря издание zakon.kz.

На 593−632 километре автодороги обнаружено скопление автомобилей, а также пассажирский автобус, который съехал с дороги из-за нулевой видимости.

36 пассажиров автобуса и 44 водителя и пассажира автомобилей были эвакуированы в посёлок Шакпак Баба.

За минувшие сутки на главных автодорогах Казахстана задействовано 1193 единиц техники, использовано 1525 тонн песчано-гравийной смеси и 320 кубических метров песчано-солёной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, в Актюбинской области Казахстана произошли два крупных ДТП с участием десятков автомобилей. Погибли два человека.

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