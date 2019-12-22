Йошкар-Ола, , 12:29 — REGNUM Два человека стали жертвами ДТП с участием автомобиля УАЗ в Марий Эл. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по Республике.

Авария произошла около 03:00 мск Горномарийском районе на 86-м километре автодороги Козьмодемьянск — Йошкар-Ола. Автомобиль УАЗ-3152 въехал в остановочный павильон.

В результате аварии на месте погиб 27-летний водитель и 23-летняя пассажирка УАЗ. По предварительным данным, водитель потерял управление автомобилем и допустил съезд с дороги.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии начато расследование.

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