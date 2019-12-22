Нур-Султан, 22 декабря 2019, 12:14 — REGNUM Полицейские задержали четверых жителей Нур-Султана, подозреваемых в краже кабеля, сообщило 22 декабря издание Today.kz.
Злоумышленников задержали в микрорайоне Тельман.
Трое из четырёх задержанных оказались неоднократно судимыми за аналогичные преступления, а также за угоны автомобилей и грабежи.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее один боевик ВСУ погиб, а ещё один получил травмы при попытке украсть электрический кабель.
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