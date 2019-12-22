Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Полицейские задержали четверых жителей Нур-Султана, подозреваемых в краже кабеля, сообщило 22 декабря издание Today.kz.

Злоумышленников задержали в микрорайоне Тельман.

«В ночное время в полной темноте они что-то загружали в машину «Газель». При задержании выяснилось, что все четверо совершили кражу кабеля, являющегося коммунальной собственностью города. Своими действиями они причинили ущерб на сумму свыше одного миллиона тенге (более $2,6 — ИА REGNUM)», — в пресс-службе департамента полиции.

Трое из четырёх задержанных оказались неоднократно судимыми за аналогичные преступления, а также за угоны автомобилей и грабежи.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее один боевик ВСУ погиб, а ещё один получил травмы при попытке украсть электрический кабель.

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