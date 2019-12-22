Красноярск, , 12:11 — REGNUM Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Красноярском крае. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на 13-м километре автодороги «Минусинк — Белык» днём 22 декабря. По предварительным данным, водитель автобуса Kia Grandbird не справился с управлением и допустил съезд автобуса с проезжей части в кювет.

В салоне находились 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали семь человек, пострадавшие были обследованы медиками, им назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 14 транспортных средств в Красноярском крае. При ДТП пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: На въезде в Красноярск столкнулись 14 автомобилей