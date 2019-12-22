Сухум, , 17:58 — REGNUM Тушить лесной пожар с помощью подручных средств приходится сотрудникам МЧС Абхазии, прибывшим в высокогорную часть села Акапа Сухумского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что информация о пожаре поступила 21 декабря около 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Поскольку местность, где разгорелся огонь, является труднодоступной, на тушение пожара отправились 20 сотрудников МЧС без техники.

По данным пресс-службы, огонь разгорелся в лесополосе на участке длиной около 1 км. К вечеру площадь пожара удалось сильно сократить. На видео, которое было выложено спасателями, видно, что пожарные тушат огонь вручную подручными средствами.