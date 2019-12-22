Владивосток, , 11:27 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате стрельбы возле ресторана в Приморском крае. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Дальнегорске у здания ресторана на проспекте 50-летия Октября. О стрельбе в отделение полиции сообщили местные жители. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в ресторане произошёл конфликт между местными жителями, который продолжился на улице. В ходе конфликта один из его участников начал стрельбу из ружья.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.

Мужчина, стрелявший по своим оппонентам, скрылся с места происшествия. В настоящее время начат ряд мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании мужчины, устроившего стрельбу из автомата посреди улицы города Карабулак в Ингушетии.

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