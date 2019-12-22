Омск, , 11:03 — REGNUM Обрушение четырёхэтажного здания произошло на территории комбикормового завода в Омской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Обрушение неэксплуатируемого четырёхэтажного здания произошло во время проведения работ по его демонтажу.

Размер обрушившегося здания 12 м на семь метров. В здании частично обрушились три этажа.

На месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших и обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих пострадавших в результате обрушения крыши на здании пилорамы в городе Лесосибирске Красноярского края.

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