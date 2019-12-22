Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Цотне Гамсахурдию, который после нападения в центре Тбилиси, находится в клинике Хечинашвили, провели компьютерную томографию. Об этом журналистам сообщили в медучреждении, 21 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Подробностей исследования медики не сообщили, и рассказали, что пациент все еще находится в тяжелом состоянии.

«Состояние пациента, как и прежде, стабильно тяжелое. Ничего не изменилось», — рассказали журналистам в клинике.

Как передавало ИА REGNUM, сыну первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне провели две неотложные операции после того, как на него было совершено нападение. По данному делу задержаны пять человек, двоих из которых подозревают в покушении на убийства сына экс-президента.

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