Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:59 — REGNUM На трассе «Самара — Шымкент» в Актюбинской области Казахстана столкнулись 11 автомобилей, сообщил 22 декабря телеканал «Хабар 24».

Столкнулись два грузовика, восемь легковых машин и одна «Газель».

В результате аварии пострадали девять человек, из них пятерых госпитализировали в больницу города Хромтау.

Вторая авария произошла в Айтекебийском районе. Столкнулись два легковых автомобилей. На месте скончался водитель и пассажир одного из транспортных средств. Ещё один пассажир госпитализирован.

Из-за непогоды в Актюбинской области на трассе застряли 60 автомобилей. Все они были направлены на территорию кемпинга, чтобы дождаться улучшения погодных условий.

Как сообщало, ранее в Алма-Ате выпало до 33 см снега. Коммунальные службы города вывезли с улиц более 4 тыс. кубических метров снега.

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