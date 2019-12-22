Нижневартовск, Югра, , 10:48 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) депутаты гордумы припарковали автомобили под запрещающими знаками и в «зелёной» зоне. Об этом сообщает Муксун.fm со ссылкой на видео паблика «Эхо ХМАО».

Депутаты гордумы всех созывов приехали отпраздновать 25-летие местного парламента. И как отмечается, нарушили правила, которые установили сами. Тем временем в 30 метрах находится большая парковка.

«Для кого они их придумывают? Видимо для нас с вами», — комментируют ситуацию в паблике недоумённые вартовчане.

Как замечает одна из участниц паблика, были и такие депутаты, которые оставили автомобили на стоянке через дорогу и пришли на праздник в гордуму пешком.