Архангельск, , 11:03 — REGNUM Один человек пострадал при пожаре в доме инвалидов и престарелых в Архангельской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар возник в Плесецком районе в населенном пункте Савинский на улице Цементников. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного здания, в одной из палат.

Из здания было эвакуировано 40 человек, в том числе двое сотрудников дома престарелых. К ликвидации пожара были привлечены 13 человек и пять единиц техники. Пострадавший в результате пожара был госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём: один из проживающих в учреждении курил в кровати.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 23 муниципалитетах Дании до сих пор отсутствуют планы пожарной безопасности в домах престарелых.

Читайте ранее в этом сюжете: В 23 городах Дании нет планов пожарной безопасности в домах престарелых