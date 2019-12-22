Киев, , 10:52 — REGNUM В столице Украины сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который открыл стрельбу в ходе завязавшегося конфликта. Об этом 21 декабря сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.

Как сообщает источник, между стрелявшим и двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и совершил несколько выстрелов. В результате открытия огня двое человек получили телесные повреждения. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как уточняется, стрельба произошла на проспекте Леся Курбаса. «В результате происшествия 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте», — сказано в сообщении.

У стрелявшего мужчины в ходе проверки сотрудники полиции изъяли кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль. Самого оружия при стрелявшем обнаружено не было. Также сообщается, что на месте происшествия были найдены шесть гильз от резиновых пуль.

Сотрудники правоохранительных органов начали уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного оружия. В рамках производства задержали 49-летнего жителя столицы Украины. Сообщается, что ранее мужчина не имел проблем с законом. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Днепропетровске при споре по поводу парковочного места была открыта стрельба.

Читайте также: В Днепропетровске мужчины делили парковочное место посредством перестрелки