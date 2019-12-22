Ташкент, , 10:37 — REGNUM В аэропорту Ташкента задержаны четверо мужчин, в чьих внутренностях были обнаружены наркотики, сообщило издание UPL24.

Иностранцы хотели вылететь в другую страну и прошли по зелёному коридору аэропорта, однако их поведение показалось пограничникам странными, и мужчин проверили с помощью системы body scanning. Оказалось, что они пытались вывезти наркотики в прямой кишке. В общей сложности правоохранители извлекли из задержанных 4 кг 152 грамма героина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее милиция Узбекистана пресекла деятельность одной из аптек Ташкента, в которой сильнодействующие препараты продавались без рецепта.

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