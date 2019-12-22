Тбилиси, , 10:42 — REGNUM В Тбилиси на Цотне Гамсахурдию напал не один человек, а двое. Данную предварительную версию 21 декабря сообщила пресс-служба МВД Грузии на официальном сайте ведомства.

Поскольку нападавших, по версии следствия, было двое, то отягчена и статья Уголовного кодекса Грузии, по которой предъявлены обвинения.

«По факту попытки умышленного убийства Цотне Гамсахурдия уточнена квалификация по двум задержанным: Т.Г. 1991 года рождения и Г.С. 1991 года рождения. Их вина отягчена. Мм предъявлены обвинения по подпункту «д» статьи 19−109 УК Грузии (попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенная группой лиц)», — сообщает пресс-служба.

Также в сообщении МВД говорится, что остальных троих задержанных обвиняют в том, что они знали, но не сообщили о совершенном преступлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Тбилиси на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение. Его пришлось положить в клинику и провести там две неотложные операции.