Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Несогласие с версией нападения в Тбилиси на Цотне Гамсахурдию, которую озвучило следствие, заявила жена пострадавшего Анна Джабаури. Об этом 21 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Физически Цотне очень сильный, он много тренируется, был здоров. Его бы не осилил ни один, ни два человека», — заявила Джабаури.

Она также сообщила, что у ее супруга были колото резанные раны, а также следы от ударов тупым предметом. Жена пострадавшего в то же время отметила, что адвокату их семьи в прокуратуре рассказали, что версия, по которой на Гамсахурдию нападал один человек, является предварительной и может измениться.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в Тбилиси на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение, в результате чего пострадавшего пришлось госпитализировать и провести ему две неотложные операции. По данному делу задержаны пять человек. Одному предъявлено обвинение в покушении на убийство, остальным — в несообщении о преступлении. Также сообщалось, что один из задержанных является другом детства Цотне Гамсахурдии.

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