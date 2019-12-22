Донецк, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба представительства Донецкой народной республики в Совместном центре координации и контроля режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

В зоне обстрела киевских боевиков оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовская»), Ленинское. Боевиками при обстрелах были задействованы миномет калибром 120 мм, зенитные установки, гранатометы АГС, РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие. По территории Республики боевиками было выпущено 104 боеприпаса.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки боевиками Киева был нарушен режим прекращения огня восемь раз. В ходе обстрелов по территории Республики было выпущено 134 боеприпаса.

Читайте также: ДНР в СЦКК: Боевики ВСУ 8 раз нарушили режим прекращения огня