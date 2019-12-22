Одесса, Украина, , 09:27 — REGNUM В Одессе в результате взрыва самогонного аппарата в одной из квартир по улице Архитекторской (Киевский район города) пострадали два человека. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Взрыв произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома. Причиной взрыва, который произошел на кухне, стало нарушение целостности самогонного аппарата. В результате чрезвычайного происшествия пострадавшие хозяева квартиры (мужчина и женщина) были госпитализированы сотрудниками скорой медицинской помощи с ожогами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве на ходу произошло возгорание автомобиля «Таврия».

Читайте также: В Киеве на ходу загорелся автомобиль