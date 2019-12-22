Ереван, 22 декабря 2019, 09:25 — REGNUM Найден и возвращён в часть ранее сбежавший солдат срочной службы, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.
Ованнисян рассказал, что солдат убежал во время перевода в военную часть, которая находится в подчинении Военной полиции страны.
Задержанный имеет две судимости. Во время прохождения срочной службы суд возбудил ещё одно уголовное дело, поэтому было принято решение перевести его в часть военной полиции.
Напомним, ранее в госпиталь в тяжёлом состоянии поступил военнослужащий армии Нагорного Карабаха Айк Хачатрян.
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