Уфа, , 09:16 — REGNUM Локализовано возгорание на химическом предприятии в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

О локализации пожара на площади 2000 кв. метров было заявлено в региональном отделении МЧС. В тушении пожара задействовано 23 единицы техники и около 50 человек личного состава.

Возгорание произошло на заводе химреактивов, площадь пожара составляет около 2000 кв. метров, ему присвоен повышенный ранг сложности номер три. Пожарные прибыли к месту происшествия в 05:02 мск. Горит легковоспламеняющаяся жидкость в бочках объёмом 250 литров, горящая жидкость растекаться, создавая угрозу другим ёмкостям.

Существует угроза распространения пламени на другие производственные здания. К месту пожара направлен пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонн пенообразователя. По данным МЧС, сил и средств для тушения достаточно. Также на место пожара направлена мобильная лаборатория для мониторинга состояния атмосферного воздуха в районе пожара. Специалистами проводятся замеры для выявления вредных веществ в атмосфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на химзаводе «Уфанефтехим» в Башкирии.

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