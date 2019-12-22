Уфа, , 08:35 — REGNUM Для тушения горящего корпуса завода «Уфанефтехим» в Уфе задействован пожарный поезд. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории завода «Уфанеытехим» загорелось трехэтажное кирпичное здание. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

На тушении пожара задействованы силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Длч повышения эффективности тушения пожара задействован пожарный поезд.

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