Уфа, , 08:20 — REGNUM В Уфе загорелось производственное здание на площади 1600 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что загорелось трехэтажное кирпичное производственное здание, расположенное на улице Инициативная в Уфе. на место пожара были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Когда пожарные прибыли на место. ранг сложности происшествия был повышен до третьего. Огонь полыхал на площади в 1600 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены 75 человек при 21 единице техники. Есть угроза распространения огня на другие здания.

По предварительным данным, горит легковоспламеняющаяся жидкость.

На данный момент погибших и пострадавших нет. Жилых домов рядом с горящим здание также нет. Здание находится на территории завода «Уфанефтехим».