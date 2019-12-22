Киев, , 08:07 — REGNUM В ночь на 22 декабря в Киеве на ходу произошло возгорание автомобиля марки «Таврия». Об этом 22 декабря сообщает издание «Информатор».

Инцидент произошел около 23:45 (00:45 мск) на улице Ползунова (недалеко от железнодорожного вокзала «Южный»). Когда автомобиль двигался сторону Воздухофлотского проспекта, то перед светофором водитель обнаружил, что из-под капота транспортного средства начало пробиваться пламя. Водитель автомобиля принялся тушить возгорание. В этом ему помогли очевидцы происшествия.

С помощью двух огнетушителей удалось за несколько минут ликвидировать возгорание до приезда спасателей. Также автомобиль был перемещен на обочину. В результате происшествия пострадавших нет. По предварительной информации причиной возгорания послужила техническая неисправность транспортного средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одесской области на ходу произошло возгорание автомобиля сотрудников правоохранительных органов.

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