Киев, , 08:07 — REGNUM В украинской столице в ночь на 22 декабря произошло столкновение микроавтобуса марки Nissan и легкового автомобиля маркиSkoda Octavia. Об этом 22 декабря сообщает издание «Информатор».

Как сообщает украинское СМИ, в результате столкновения, которое произошло примерно в 00:40 (01:40 мск) на проспекте Романа Шухевича (бывший проспект Николая Ватутина), микроавтобус вылетел в зеленую зону и перевернулся. В салоне микроавтобуса в момент ДТП находилась семья из города Полтавы. Никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

В результате столкновения были серьезно повреждены транспортные средства. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место аварии, выясняют подробности ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины в результате ДТП с моста слетел автомобиль. Отметим также, что недавно на Украине был принят закон, согласно которому детей до двенадцати лет и ростом до 145 см нельзя перевозить без детского автомобильного кресла. Для нарушителей предусмотрен штаф.

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