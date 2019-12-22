Курган, , 06:15 — REGNUM В Курганской области вечером 21 декабря на 58 километре автодороги Курган-Тюмень в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека, травмирован ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

Место трагедии Пресс-служба УГИБДД по Курганской области

Авария произошла 21 декабря 2019 года около 17:00 по местному времени (15:00 мск). Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2109, женщина 1994 года рождения, не учла погодные условия и зацепила заснеженную правую обочину. Машину вынесло на полосу встречного движения, прямо на грузовик «Вольво».

В результате столкновения водитель ВАЗ-2109 и две её пассажирки — женщины 1971 и 1945 годов рождения — погибли на месте. Пятилетний ребёнок находился на заднем пассажирском сидении в детском автокресле, поэтому выжил, на данный момент госпитализирован с травмами.

Как ранее сообщало РЕ, в Курганской области до 23 декабря будут наблюдаться снегопады и метели. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать до 14 м/с, на дорогах ожидается гололедица и снежные накаты.

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