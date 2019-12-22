Лас-Вегас, США, , 05:14 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибло в результате пожара в Лас-Вегасе в гостинице Alpine Motel. Об этом 21 декабря передает телеканал CNN.

Также в ходе происшествия пострадали тринадцать человек. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:13 по местному времени (15:13 мск). Согласно данным телеканала, загореться мог один из обогревателей, которые используют постояльцы ввиду отсутствия центрального отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в таиландском городе Паттайя в отеля Holiday Inn произошел пожар. Из здания было эвакуировано около 400 человек.

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