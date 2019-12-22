Берлин, , 03:50 — REGNUM Полиция Берлина не задерживала потенциальных террористов, а взрывное устройство так и не было найдено на рождественской ярмарке в Берлине, сообщает телеканал NTV.

По информации телеканала, задержания подозреваемых в теракте не было. Инцидент с эвакуацией людей с рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплац произошёл из-за схожести имён. Полицейские проверили документы у двух мужчин, показавшихся им подозрительными. Имя одного из них оказалось схожим с именем исламиста, на которого в США был выдан ордер на арест.

Оцепление было снято около полуночи, разрешён проезд по улицам в районе площади. 350 полицейских, участвовавших в операции, не обнаружили на ярмарке подозрительных предметов.

19 декабря 2016 года на этой площади во время ярмарки тунисец Анис Амри совершил теракт с использованием грузовика, тогда погибло 12 человек, более 50 было ранено.

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