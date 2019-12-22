Саратов, , 03:50 — REGNUM Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Управления МВД по Саратовской области.

Инцидент произошел 21 декабря, когда полицейский остановил двух мужчин, один из которых достал оружие и произвел выстрел. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершении преступления — мужчин 1979 и 1987 годов рождения. На месте происшествия был обнаружен предмет, похожий на пистолет. Следствие возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября сотрудник полиции был ранен в грудь в результате нападения преступника с ножом в Москве на станции метро «Савеловская».

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