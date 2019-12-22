Апатиты, Мурманская область, , 03:49 — REGNUM Уголовное дело после нападения подростков на полицейских в городе Апатиты Мурманской области заведено Следственным комитетом (СК) России по области. Об этом 21 декабря сообщается на сайте регионального Управления СК РФ.

По версии правоохранительных органов, группа несовершеннолетних причинила телесные повреждения двоим сотрудникам полиции, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей, осуществляя охрану общественного порядка.

Дело открыто по статье 318 ч. 1 УК РФ — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Доме культуры по улице Ленина в Апатитах проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия сотрудники полиции призвали разойтись школьников, которые собрались толпой у здания. Правоохранители предприняли попытку задержать подростков, но те в ответ начали избивать полицейских. Врачи диагностировали сотрясение мозга у обоих работников правопорядка.

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