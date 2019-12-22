Москва, , 06:14 — REGNUM Движение по участку дороги на Садовом кольце в Москве, где после дорожно-транспортного происшествия загорелись две столкнувшиеся машины, восстановлено. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба столичного Управления ГИБДД на странице Twitter.

В ГИБДД уточнили, что движение транспорта открыто в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Москве в результате столкновения на Большой Садовой улице загорелись два легковых автомобиля. Пожар начался из-за разлива топлива. В ходе происшествия пострадали трое человек.

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